Hennep en heroïne in Rotterdamse flat

De politie heeft in een flat in het centrum van Rotterdam een 32-jarige Marokkaan aangehouden. In het appartement waar de agenten hem arresteerden, lag voor bijna twee ton aan drugs.

In het hele gebouw aan de Goudsesingel hing een henneplucht. De politie ging op zoek en vond in een van de flats 21 zakken met gedroogde henneptoppen. Even later kwam ook nog bijna vijf kilo heroïne tevoorschijn. De Marokkaan had al eerder een inreisverbod voor Nederland gekregen. Vrijdag komt hij voor de rechter-commissaris.