Topdrukte voor particuliere huisdierenopvang

Marielle Akkermans heeft het druk deze zomer: ze bezoekt iedere dag zeven adressen om daar de honden, katten, konijnen en parkieten te verzorgen, terwijl hun baasjes op vakantie zijn. "Ideaal voor mensen die hun huisdier niet willen wegbrengen en ook hun buren er niet mee willen belasten."

Akkermans maakt deze donderdag voor het eerst kennis met de piepjonge katjes van Loes.

"Ik kreeg ze wat eerder dan gepland en toen had ik mijn vakantie al geboekt. Dus ja, wat te doen? Via internet kwam ik bij Mariëlle uit. Nu kunnen ze gewoon hier in huis blijven."

Bij het kennismakingsgesprek hoort Mariëlle waar de dieren behoefte aan hebben en welke speciale wensen er zijn.

"Maar het belangrijkste is toch wel dat de mensen mij zien en dat ze voelen dat het vertrouwd is. Je bent toch in hun huis en bij hun dieren."