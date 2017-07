Goudprijs van vandaag

Gehalte/Karaat Gram prijzen

14 karaat goud 585 € 18,20



18 karaat goud 750* € 23,34

20 karaat goud 833 € 25,92

21 karaat goud 875 . € 27,23

21,6 karaat goud 900 € 28,00

22 karaat goud 916 € 28,47

23 karaat goud 983 € 28,47

24 karaat goud 999 goudbaar € 33,89

Voor meer informatie www.maxgoud.com

Wilt u goud verkopen? Zoekt u een inkoper voor uw oude juwelen en sieraden? Of gewoon een appeltje voor de dorst? Goud verkopen doet u bij Maxgoud altijd veilig en voor de beste prijs. Bovendien maken wij het u ontzettend gemakkelijk om uw goud te verkopen aan MaxGoud.

Goud verkopenNiet voor niets is MaxGoud benoemd tot beste goudinkoper van Nederland in het televisieprogramma Vara/Kassa. Bij MaxGoud staat de klant altijd bovenaan. U krijgt niet alleen de hoogste prijs voor uw goud, maar ook de beste service die bestaat.

--------Advertorial-------------