Jarige pleinbioscoop brengt ode aan filmmuziek

De Rotterdamse Pleinbioscoop bestaat 30 jaar. Het festival dat van 9 t/m 27 augustus in het Museumpark wordt gehouden, staat dit jaar in het teken van filmmuziek.

De openingsfilm is La La Land, de populaire musicalhit van vorig jaar die een aantal oscars in de wacht sleepte. Het festival sluit af met de Babydriver, een actiefilm die dit jaar uitkwam en waarin muziek een grote rol speelt.

Live muziek

Er is nog meer muziek: Rotterdamse artiesten spelen live bij de drie stomme films met Buster Keaton. De muzikanten treden op onder leiding van Arend Niks en Keimpe de Jong.

Andere films in het aanbod zijn de oscarwinnaar 'Moonlight' en 'Manchester by the Sea'. In de categorie klassiekers worden 'Apocalypse Now' en 'The Shining' gedraaid.

In totaal zijn er 19 films te zien. Kaartjes kosten vijf euro per film en zijn online te bestellen.

Stoelen zijn voor één euro te huur, maar bezoekers mogen ook zelf een stoel meenemen.