Flamingo's in Chris Natuurlijk van 22 juli

Over flamingo's in de Camargue, de zeldzame zomertortel in Kwade Hoek, verhalen én een romandebuut, gaat het zaterdag 22 juli in Chris Natuurlijk.

Camargue op Kwade Hoek

Tegen het decor van de natuur op Goeree-Overflakkee, vertelt Hans Peeters van Vogelbescherming over zijn vakantiegids Vogels kijken in de Camargue en de Crau . De Camargue in Zuid-Frankrijk is oneindig veel groter dan natuurgebied de Kwade Hoek, maar met zijn zoete en zoute plekken, heeft het zeker iets weg van de natuurpracht elfhonderd kilometer verderop. Flamingo's vind je niet op Goeree, maar de zeldzame zomertortel koert er lustig op los in de duinen als Chris Natuurlijk er rondwandelt met de schrijver van het boekje.

Abdelkader Benali bijt spits af in serie over verhalen vertellen

Abdelkader Benali is de eerste die in opdracht van Verhalenhuis Belvédère een essay heeft geschreven in een serie over de betekenis van verhalen. Benali heeft van zijn verhaal een stadswandeling gemaakt langs plekken uit zijn jeugd in Rotterdam. Chris Natuurlijk wandelt een stukje mee met de schrijver, langs plekken in de stad waar hij is opgegroeid.

P.I.D.

De Rotterdamse thrillerschrijfster Bronja Hoffschlag is te gast. P.I.D . is haar romandebuut. De titel staat voor Paul is dead en slaat op een hardnekkig gerucht dat ex-Beatle Paul McCartney dood zou zijn en vervangen door een dubbelganger.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.