Haps: 'Hier gekomen om voor de prijzen te spelen'

Haps en St. Juste worden gepresenteerd

Dinsdag tekende verdediger Ridgeciano Haps bij Feyenoord om vervolgens meteen met de selectie in het vliegtuig naar Oostenrijk te stappen. Vandaag kon Feyenoord-watcher Dennis van Eersel hem voor het eerst ondervragen. ''Ik kijk er naar uit om in De Kuip en in de Champions League te spelen en om mee te strijden om prijzen''.

Daarnaast vertelde de linksback dat hij veel kan leren van trainer Giovanni van Bronckhorst. ''Hij heeft een fantastische carrière gehad en ik had gelijk het gevoel dat hij een toptrainer is.''

Feyenoord blijft deze hele week nog in Oostenrijk en sluit het trainingskamp zaterdag af met een oefenwedstrijd tegen het Duitse SC Freiburg. Deze wedstrijd start om 17.00 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond.