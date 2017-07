Oranjefans trekken op naar het Kasteel

Damesteam uit Zeeuws-Vlaanderen onderweg naar het Kasteel

In het centrum van Rotterdam is donderdagavond veel oranje te zien. Een stoet van honderden voetbalsupporters is onderweg van de fanzone in het centrum naar het Sparta-stadion.

Daar begint om negen uur de EK-wedstrijd tussen het Nederlandse en het Deense vrouwenelftal. Het is de tweede wedstrijd voor Nederland, dat zondag met 1-0 van Noorwegen won. Nederlandse en Deens fans lopen vrolijk door elkaar. Het is een gezellige sfeer, meldt RTV Rijnmond-verslaggever Ewoud Kievit.