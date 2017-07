Oranjefans vullen het Kasteel

Damesteam uit Zeeuws-Vlaanderen onderweg naar het Kasteel

In het centrum van Rotterdam was donderdagavond veel oranje te zien. Een stoet van honderden voetbalsupporters trok van de fanzone in het centrum naar het Sparta-stadion.

Daar begon om 20.45 uur de EK-wedstrijd tussen het Nederlandse en het Deense vrouwenelftal. Het is de tweede wedstrijd voor Nederland, dat zondag met 1-0 van Noorwegen won. Nederlandse en Deens fans liepen vrolijk door elkaar. Het is een gezellige sfeer, meldde RTV Rijnmond-verslaggever Ewoud Kieviet. Tussen de fans liepen ook de ouders van Oranjespelers Kika van Es en Lieke Martens. "We hopen dat het net zo goed gaat als tegen Noorwegen", aldus de moeder van Martens. "Maar ik hoop op meer doelpunten." 2-0

In het uitverkochte Kasteel zit ook een volledig dameselftal van de Zeeuwse voetbalclub VV Graauw. "Wij hopen over een paar jaar ook mee te doen met Oranje, maar ik denk niet dat we zo goed zijn als deze speelster." De dames durven wel een prognose te geven: "Het wordt 2-0 voor Oranje door doelpunten van Miedema en Martens."