Marechaussee: minder 'inklimmers' dan vorig jaar

Marechaussee

Het aantal migranten dat is opgepakt toen ze via de Nederlandse havens probeerden in Engeland te komen, is in het eerste halfjaar gedaald, ten opzichte van vorig jaar.

De Marechaussee en de politie hebben 580 vreemdelingen opgepakt. Dat zijn er 50 minder dan vorig jaar. In het tweede kwartaal is er wel sprake van een fikse stijging, ten opzichte van de eerste maanden van dit jaar Veel zogeheten inklimmers komen uit Albanië. Zij komen per vliegtuig naar Amsterdam, om dan via de Nederlandse havens naar Engeland te reizen. Nederland start nu een campagne in Albanië, om de mensen ervan te overtuigen dat het geen zin heeft om naar West-Europa te komen voor asiel of illegaal werk. Als ze hier worden opgepakt, worden ze teruggebracht.