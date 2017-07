St. Juste: 'De kansen die komen met twee handen aanpakken'

Feyenoord-aanwinst Jeremiah St. Juste is bereid om te strijden voor speelminuten in het eerste elftal en wil toeslaan als hij de kans krijgt. ''Ik verwacht dat er kansen gaan komen en dan is het aan mij om deze met beide handen aan te pakken.''

De 20-jarige verdediger vindt het 'fantastisch' om bij Feyenoord te spelen en droomt stiekem al een beetje van de Champions League. ''Het is voor elke voetballer een jongensdroom en het zou mooi zijn als die al uitkomt.''

Zaterdag krijgt St. Juste mogelijk al de kans om zich te laten zien als Feyenoord om 17.00 uur oefent tegen het Duitse SC Freiburg. Deze wedstrijd is live te volgen via Radio Rijnmond.