Onderzoek naar kattenmepper in Hellevoetsluis

archieffoto - deze kat is niet betrokken bij de gebeurtenissen in Hellevoetsluis

De politie is een onderzoek begonnen naar een aantal zwaargewonde katten in de wijk Kooistee in Hellevoetsluis. Volgens lokale media zijn er zeker zeven katten zwaar mishandeld. Een aantal daarvan heeft het niet overleefd.

De politie bevestigt dat er sprake is van een onderzoek, maar kan niet zeggen om hoeveel dieren het gaat. De politie doet een oproep aan mensen in de buurt om de politie te bellen als ze iets verdachts zien.