Oranje Leeuwinnen verslaan Denen op Het Kasteel

De Nederlandse voetbaldames hebben ook hun tweede wedstrijd op het EK in eigen land gewonnen. Na een minimale overwinning van 1-0 op Noorwegen, werd Denemarken op Het Kasteel met dezelfde cijfers geklopt.



Binnen twintig minuten kwam Oranje op voorsprong nadat het een goedkope strafschop kreeg. Daniëlle van de Donk ging na een minimaal contact gewillig naar de grond waarna Sherida Spitse vanaf elf meter de bal zuiver in de hoek schoof.



De Nederlandse dames bleven na de goal iets te lang in de feestvreugde hangen want binnen de minuut gaf het een enorme kans weg. Pernille Harder stuitte echter op doelvrouw Sari van Veenendaal. Vlak na rust was er weer een grote kans voor de Denen. Sanne Troelsgaard stiftte de bal over Van Veenendaal, maar ook over het doel.



Wat de Denen daarna ook probeerden, het lukte maar niet om de gelijkmaker te produceren. Van Veenendaal hield Oranje met een aantal knappe reddingen op de been. Daartegenover kwam Nederland nog één keer in de buurt van een doelpunt. Spitse was met een vrije trap in het zijnet dichtbij haar tweede van de avond.