Strandclub Zwoel: 75.000 euro binnen tien minuten

Het is vermoedelijk een officieus record binnen de wereld van de crowdfunding. 75.000 euro bij elkaar harken binnen tien minuten. Strandclub Zwoel uit Hoek van Holland kreeg het voor elkaar. "Ik kon het nauwelijks geloven. Maar men heeft vertrouwen in ons plan."

Zwoel heeft een terras op het strand en daar kan het wel eens stevig waaien. Dan stuift het zand over de tafels. Eigenaar Harald Hasselbach wilde er met zijn compagnon een windstille plek creeeren, met fonkelnieuw meubilair. "Een lening via de bank was een lange en moeizame weg. Crowdfunding sprak ons veel meer aan."

Zo gezegd, zo gedaan. Maandagochtend half elf opende de inschrijving. "Ik kreeg een appje van onze contactpersoon. Het was voor elkaar. Binnen tien minuten!"

Hasselbach kan het nog steeds nauwelijks geloven. Zijn plan met Strandclub Zwoel sprak 145 investeerders dusdanig aan dat ze hun spaarvarken stuk sloegen. Van 250 euro tot maar liefst 10.000 stopten zij in een maximaal driejarige lening.

Dat doen ze niet alleen uit sympathie voor de strandclub. Hasselbach betaalt zijn investeerders een vorstelijke acht procent rente. Dat is grofweg 25 keer zoveel als een gemiddelde bank nu aan spaarrente uitkeert.

Risico is er natuurlijk ook. Mocht het compleet mis gaan met Zwoel dan verdwijnt de inleg mogelijk deels of geheel.

Al gaat oud-bankier Hasselbach daar niet vanuit. Hij verruilde de wereld van geld en management voor leven op strand in Hoek van Holland. "Ik ben hier erg gelukkig en bouw echt iets op. Ik geniet van het contact met mijn gasten."

Dat zullen zijn investeerders waarschijnlijk ook zo ervaren "Crowdfunding is ook emotie. De investeerders kopen als het ware een stukje van Zwoel. Het wordt ook van hen."