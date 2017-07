Vishandel Ruud den Haan in Kralingen maakt beste haring

Winnaar AD-haringtest 2017

"Ik ben nu de vierde generatie die het gelukt is", zegt visboer Robert den Haan glunderend. De vishandel aan de Oudedijk in Kralingen is de nummer 1 in de haringtest van het AD.

De afgelopen drie jaar zat de vishandel er al dicht tegen aan, ze eindigden steeds in de top 10 van de lijst. "We konden het niet geloven toen de keurmeester opeens op de stoep stond, met de mededeling dat wij hadden gewonnen", zegt Den Haan. "Je droomt er wel van, maar dat je dan ook echt wint is heel bijzonder." Den Haan snijdt de haring secuur, voordat die wordt verkocht. "Het buikje moet mooi netjes zijn en ik zorg ervoor dat er geen graatjes of velletjes in zitten." Geheim

Het geheim van de haring van Den Haan? "We doen het hele proces zelf, van begin tot eind", zegt Den Haan. "Wij doen in tegenstelling tot veel haringboeren ook het ontdooien zelf, al generaties lang. Daarom ben ik zo blij dat ik de vierde generatie ben die het gelukt is de test te winnen."