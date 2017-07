'Het was bijna surrealistisch op Kos, de aardbeving voelde als een zware goederentrein'

Alle vakantiegangers verzamelden zich na de beving op het centrale punt voor het hoofdgebouw van het resort waar ze de nacht hebben doorgebracht

Harry van der Heijden uit Berkel en Rodenrijs werd net als veel toeristen in Griekenland in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt door een aardbeving. Hij is met zijn vrouw en twee kinderen op vakantie in Tigaki op het Griekse eiland Kos waar een aardbeving van 6,7 op de schaal van Richter plaatsvond.

Van der Heijden sliep al toen hij rond 00.30 uur de aardbeving voelde. "Het voelde als een zware goederentrein die langs je huis dendert; alles begon in een keer heel erg te trillen", zei Van der Heijden vrijdagochtend op Radio Rijnmond. Surrealistisch

Hij maakte zijn kinderen wakker en liep naar het centrale punt voor het hoofdgebouw, waar ze de hele nacht door hebben gebracht met de andere gasten. "Het was bijna surrealistisch. Iedereen keek om zich heen van: 'Wat gebeurt hier eigenlijk?'" Pas na 06.00 uur mocht iedereen weer naar zijn appartement. Van der Heijden hoorde van de lokale bewoners dat er in Kos-Stad echt chaos heerst. Van veel gebouwen zijn delen ingestort en schoorstenen in elkaar geklapt. "In ons deel van Kos valt het nog redelijk mee. Het is hier eigenlijk weer business as usual bijna; de Duitse taferelen met handdoekje leggen voor het zwembad zijn weer in volle gang." Naar huis

Af en toe zijn nog naschokken te voelen, de ene heftiger dan de andere. Volgens Van der Heijden zijn sommige mensen 's nachts meteen naar het vliegveld vertrokken, maar hij zag 's ochtends ook bussen toeristen aankomen die van niets wisten. Zelf kijkt hij het nog even aan: "Vooralsnog heb ik zoiets van: 'Ja alles is nog heel, mijn kinderen zijn nog heel, mijn vrouw is nog heel, dus de vakantie kan bij ons nog gewoon doorgaan'." Slachtoffers

Bij de aardbeving voor de kust van Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen, en meer dan 120 gewonden. In Turkije werd de aardbeving ook gevoeld, daar zijn 70 mensen gewond geraakt.