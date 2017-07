Bedrijfsverzamelgebouw ontruimd in Rotterdam-Spaanse Polder wegens gaslek

Foto: Tom van Vark

Een aantal bedrijven aan de Groothandelsmarkt in Rotterdam-Spaanse Polder is vrijdagochtend ontruimd. Medewerkers roken in het bedrijfsverzamelgebouw een gaslucht. De brandweer heeft de gaslucht ook gemeten.

Medewerkers van de bedrijven hebben het gebouw verlaten. De brandweer gaat op zoek naar de oorzaak. Netbeheerder Stedin heeft de gasleiding afgesloten. De brandweer doet daarna opnieuw metingen. Als er dan minder gas in de lucht zit, kan het personeel weer terug naar binnen.