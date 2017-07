El Ahmadi: 'Trots dat ik band over mag nemen van Dirk'

Karim El Ahmadi was al reserve-aanvoerder. Foto: Kay int Veen (ANP)

Karim El Ahmadi is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat heeft trainer Giovanni van Bronckhorst bekend gemaakt tijdens het trainingskamp in Oostenrijk. De middenvelder is de opvolger van Dirk Kuyt, die gestopt is met voetballen. El Ahmadi was al vice-aanvoerder van de Rotterdammers in het succesvolle achterliggende seizoen.

"Ik ben trots dat ik de aanvoerdersband mag dragen voor een club als Feyenoord. En mag overnemen van Dirk Kuyt," zegt El Ahmadi. "Ik heb mindere tijden meegemaakt bij deze club en goede tijden, die blijven hangen. Al ben ik vorig jaar al vergeten, we moeten ons concentreren op dit seizoen, wat moois bereiken met Feyenoord." En dat wordt lastig zat, denkt El Ahmadi. "We hebben nu twee jaar achter elkaar prijzen gepakt. Iedereen verwacht wat van ons. Vorig jaar gunden veel mensen het ons, dit seizoen zal dat anders zijn. Iedereen wil van ons winnen, we moeten aan de bak." Feyenoord gaat de Champions League in. Voor de regerend landskampioen bijzonder, en ook voor de kersverse aanvoerder. "Ik heb nooit in de Champions League gespeeld. Altijd een droom geweest. Dit jaar mogen we, voor de club is dat ook lang geleden." Feyenoord verblijft deze week in Oostenrijk en speelt zaterdag een oefenwedstrijd tegen het Duitse SC Freiburg. Zondag keert de selectie terug in Rotterdam.