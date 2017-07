El Ahmadi nieuwe aanvoerder van Feyenoord

Karim El Ahmadi is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat heeft trainer Giovanni van Bronckhorst bekend gemaakt tijdens het trainingskamp in Oostenrijk.

De middenvelder is de opvolger van Dirk Kuyt, die gestopt is met voetballen. El Ahmadi was al vice-aanvoerder van de Rotterdammers in het succesvolle achterliggende seizoen.

Feyenoord verblijft deze week in Oostenrijk en speelt zaterdag een oefenwedstrijd tegen het Duitse SC Freiburg. Zondag keert de selectie terug in Rotterdam.