Chemours: meer onderzoek nodig naar vervuiling

Chemours Dordrecht - foto: Sylvio Pinas

Het Dordtse chemiebedrijf Chemours kan niet inhoudelijk reageren op het feit dat de omgeving van de teflonfabriek veel sterker verontreinigd is dan eerder werd verondersteld. Toxicologen van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam waarschuwden daarvoor vrijdag in de Volkskrant.

Onderzoeker Jacob de Boer onderzocht onder meer bladeren en planten uit de omgeving. Daarop werden hogere concentraties van GenX gevonden. Ook werd het kankerverwekkende PFOA veel meer gevonden dan werd verondersteld. Omwonenden kunnen daarom beter geen groenten en fruit uit eigen tuin eten, zegt hij. Chemours laat in een reactie aan RTV Rijnmond weten op de hoogte te zijn van de studie van de VU naar PFOA en GenX. Het chemiebedrijf is niet uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek en kan daarom niets zeggen over de resultaten. 'Geen PFOA sinds 2012'

Wel zegt Chemours dat de stof PFOA al sinds 2012 niet meer wordt gebruikt in de fabriek in Dordrecht. Toxicoloog De Boer stelt daar vraagtekens bij, omdat de stof nog in de recente monsters werd gemeten. Ook benadrukt het bedrijf dat het onderzoek van de VU aangeeft dat "verdere berekeningen nodig zijn om de hypothese te bevestigen dat PFOA van de grond en het grondwater naar het gras en bladeren van bomen heeft kunnen komen". "Ook is door het RIVM geconcludeerd dat er geen gezondheidsrisico wordt verwacht bij mensen in de omgeving van de fabriek", aldus Chemours.