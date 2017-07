PostcodeParcours: is jouw postcode al bezocht?

De eerste week van het Postcodeparcours op Radio Rijnmond zit er weer op en heeft veel moois opgeleverd voor ons Regiomuseum. Zo staat er een anthurium uit Tinte en een geboorteschaapje uit het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.

En dat is nog maar het begin, want deze zomer reist de verslaggever in Wakker@Rijnmond kriskras door de regio met een grote postzak, gevuld met alle postcodes uit onze regio. Iedere dag trekken we een postcode waar we de volgende dag naartoe gaan.

Voor iedere postcode is de opdracht hetzelfde: scoor een ontbijt, een goed verhaal én een voorwerp voor in ons Regiomuseum.

In de eerste week hebben we de postcodes 3234, 3334, 3318, 3064 en 3133 bezocht. Alle mooie verhalen en ontmoetingen komen op de speciale Postcodeparcours-pagina.

Mocht jouw postcode voorbij komen, dan kun je ons helpen! Laat van je horen en vertel wat de verhalen zijn in het postcodegebied. Mail naar wakker@rijnmond.nl! En mogen we dan misschien bij je langskomen voor een ontbijt?

Check in deze kaart waar we al zijn geweest: