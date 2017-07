Het enige levende wezen dat Maurice lange tijd zag in postcode 3133, Vlaardingen-Zuid

Als Maurice in alle vroegte postcodegebied 3133 binnenrijdt lijkt dit deel van Vlaardingen nog te slapen. Binnen drie kwartier een ontbijtje regelen wordt nog een hele klus weet de verslaggever. Gelukkig staat visserman Gie vlak voor de deadline op de kade: "Hier, koffie met melk en suiker!"

Het is misschien een wat minder luxe start van de dag dan collega's Maikel en Jelle eerder deze week kregen voorgeschoteld, maar koffie is als benzine in het journalistieke vak. Daar kan de vroege verslaggever op voort. Op zoek nu naar een persoonlijk verhaal.

Dat komt uit de eigen koker ditmaal. De tweede Vlaardingse halte is namelijk niet zonder voorgeschiedenis. Uit het asiel aan de Koggehaven kwam vijf jaar geleden poes Penny in het leven van de verslaggever. Het was helaas geen gouden match.

Het voormalige zwervertje zat matig in zijn vel en was niet veel thuis. Het gezin maakte zich zorgen. Tot de buurtvrouw na dagen poezenstilte aanbelde en meldde dat Penny bij hen het ene na het andere blikje leegat en tevreden snorde. Men besloot collectief poes Penny daar te laten.

Babiche van Dierenopvang Vlaardingen hoort vaker verhalen als deze. Voor het schuwe poesje Sem dat veel meemaakte zoekt ze nu nog een rustige plek. En ook de vrolijke Poema wil graag een baasje.

De laatste opdracht - een voorwerp voor ons Regiomuseum - wordt volbracht bij De Wassalon op bedrijfsterrein De Vergulde Hand. Martijn en zijn tante wassen alles wat binnenkomt. "De smerigste vlekken? Die van onderbroeken. Extra heet wasje van negentig graden."

Martijn kon vroeger zelf geen wasje draaien, maar heeft het vak snel geleerd. Nu leveren ze het vuilste goed binnen 24 uur weer schoon terug.