Oud-Spartaan Calero Ruiz vindt club in thuisland

Iván Calero Ruiz speelt komend seizoen bij Elche CF in de Spaanse Segunda Division B. De aanvaller vertrok begin deze maand bij Sparta. Het contract van de 22-jarige speler, dat doorliep tot de zomer van 2018, werd ontbonden.

Sparta nam Calero Ruiz vorig jaar nog over van het Engelse Derby County. In Rotterdam kwam hij tot twaalf officiële optredens. Daarin scoorde hij twee keer. Bij Jong Sparta deed hij het beter. In tien wedstrijden scoorde hij vier keer.