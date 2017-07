Zaterdag extra Radio Rijnmond Sport rond Feyenoord - Freiburg

Feyenoord op trainingskamp in Oostenrijk

De oefenwedstrijd die Feyenoord zaterdag in Oostenrijk tegen SC Freiburg speelt, is live te volgen via Radio Rijnmond. In de extra uitzending, die begint om 16.00 uur, doet verslaggever Dennis van Eersel live verslag van de eerste serieuze oefenwedstrijd die de Rotterdammers in de voorbereiding op het nieuwe seizoen afwerken.

Ook besteden we aandacht aan de oefenduels die Excelsior en FC Dordrecht zaterdagmiddag spelen. Excelsior ontmoet in Terwolde Go Ahead Eagles, terwijl Dordt het in Zaltbommel opneemt tegen FC Oss. De uitzending duurt van 16.00 tot 19.00 uur en wordt gepresenteerd door Ronald van Oudheusden.