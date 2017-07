Bewoner al weken aan huis gekluisterd door liftdrama Rotterdam-Ommoord

"Ik kan niet weg en zit dus binnen. Drie weken lang al, een beetje naar buiten te kijken", vertelt Erik de Reus somber. Hij woont in de Arrheniustoren in Rotterdam-Ommoord en zit door een kapotte lift aan huis gekluisterd.

De flat kampt al weken met een kapotte lift , waardoor bewoners van de oneven etages met de trap moeten. Maar voor De Reus is dat geen optie. Hij heeft een kunstbeen en zit daardoor in een scootmobiel.

Noodlift

Inmiddels heeft de woningcorporatie Havensteder een noodlift neergezet. Die mag alleen nog niet gebruikt worden, omdat de gemeente Rotterdam nog geen vergunning heeft afgegeven.

Bovendien kan De Reus de draai niet maken met zijn scootmobiel. "Het past precies niet. Er is geen doorkomen aan, want ik kan niet linksom draaien." Normaal doet de Rotterdammer altijd zelf boodschappen, maar nu is hij aangewezen op hulp van buren.

De Reus is overigens niet de enige die erg veel last heeft van de kapotte lift. In de toren wonen meerdere mensen in een rolstoel of scootmobiel.

Onderhoud

De lift zorgt al jaren voor kopzorgen . Hij is al meerdere keren stuk gegaan. Volgens bewoners komt dat doordat Havensteder geen onderhoud pleegt.

"De lift is al 46 jaar oud, maar hij is niet onderhouden", vertelt Abel Fris, die nu de boodschappen doet voor De Reus. "Het is net als bij een auto: als je die niet onderhoudt, kom je stil te staan naast de snelweg."

Zelf heeft Fris geen last van de mankementen. "Maar voor mensen met een scootmobiel is steeds de trap nemen geen doen."

Tilservice

Havensteder zegt het heel vervelend te vinden dat de zowel de reguliere als de noodlift niet te gebruiken zijn. "Er wordt aan gewerkt om de problemen zo snel mogelijk op te lossen", laat een woordvoerder weten.

Voor De Reus bieden ze de tilservice aan die hem naar beneden kan brengen. De Reus heeft daar overigens ook niet al te veel aan. "Dat kost me te veel moeite'

De Reus is blij met de hulp die hij krijgt van buren, maar hij kan niet wachten tot hij zelf weer de buitenlucht in kan. "Dan kan ik mijn ritje langs de Rotte weer maken. En die kant-en-klaarmaaltijden gaan ze zo langzamerhand ook wel vervelen."