'Veel gemeenten betalen mkb'er te laat'

mkb

In circa zeventig Nederlandse gemeenten lukt het in een derde van de gevallen niet om ondernemers op tijd te betalen voor hun uitgevoerde opdrachten. Wettelijk bestaat een betalingstermijn van maximaal dertig dagen, maar uit onderzoek in opdracht van MKB-Nederland komt naar voren dat deze termijn vaak niet wordt gehaald.

De branchevereniging spreekt van een ,,kwalijke zaak", juist omdat overheden een voorbeeldfunctie hebben. Zo betaalt de gemeente Haarlemmerliede bijvoorbeeld gemiddeld met 59 dagen uit en de gemeente Barneveld pas na 44 dagen, zo blijkt uit het onderzoek. In 43 procent van de gemeenten wordt wel zoals afgesproken 90 procent van de rekeningen op tijd betaald. Volgens MKB-Nederland is het voor ondernemers vaak ook moeilijk om naar een grote opdrachtgever als een gemeente te stappen. Om die reden neemt de organisatie de betaaldiscipline van Nederlandse gemeenten al sinds 2009 onder de loep. MKB-Nederland hoopt door ,,naming and shaming" trage betalers te bewegen zich aan de betaaltermijn te houden.