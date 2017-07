Krimpense 'dark web'-handelaar hoeft niet de cel in

De man uit Krimpen aan den IJssel die donderdag is opgepakt voor online drugshandel, mag zijn proces thuis afwachten. Er is een ernstige verdenking tegen hem, maar wegens persoonlijke omstandigheden hoeft de 28-jarige man nog niet de cel in.

De Krimpenaar werd gearresteerd na een groot onderzoek naar drugshandel via het zogeheten 'dark web'. Dat is een deel van het internet waar de gebruikers anoniem en moeilijk te traceren zijn. Veel criminelen maken er gebruik van. Samen met Europol en de FBI was de politie erin geslaagd een tijdlang een website te beheren waar veel in drugs en wapens werd gehandeld. Op die manier zijn duizenden gebruikers gesignaleerd, waarvan de Krimpenaar er een is. Bij de man thuis werden drugs gevonden en grote hoeveelheden contant geld. Hij wordt officieel verdacht van drugshandel en van het witwassen van criminele winsten.