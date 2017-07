Stadsvracht tijdens de wederopbouw

Rotterdammers stropen na de bevrijding de mouwen op en beginnen met het bouwen van een nieuwe stad. Vrachtwagens rijden in de jaren vijftig en zestig af en aan. Veelal gekleurde wagens waarop de lading goed te zien is.

Het is een mooi beeld van de wederopbouw: de vrachtwagens van bekende Rotterdamse bedrijven als Meneba, Van Nelle, de Coöp Vooruitgang, Kolencentrale en IJscentrale.

Rotterdammer Jan Tuijtjens (1931) raakt als kind al gefascineerd door die auto's en hun lading. Na zijn pensionering is hij modellen gaan maken van de vrachtwagens en hun vracht. Die modellen zijn nu te zien op de tentoonstelling Stadsvracht in Museum Rotterdam.

Verdwenen stad



"We willen de modellen van meneer Tuijtjens graag laten zien omdat het een beeld geeft van de stad dat eigenlijk verdwenen is", zegt Rob Noordhoek van het museum. Rotterdam houdt bij de wederopbouw rekening met het verkeer.

Voor de oorlog is het centrum al helemaal dicht geslibt. Bij het opbouwen van de stad krijgen de wegen een belangrijke rol. "Veel brede wegen en achter de nieuwe winkels komen expeditiestraten. Dat allemaal voor die vrachtwagens en die reden dan ook af en aan", aldus Noordhoek.

Kolen



Groot verschil met de vrachtwagens van toen is dat nu niet meer te zien is wat een wagen vervoerd. De lading is voor Tuijtjens belangrijk, in zijn modellen is de lading realistisch uitgebeeld. Vracht als kolen en ijsbroden geven een beeld van een stad die er niet meer is.