Van Bronckhorst: 'Je merkt dat nieuwe jongens energie brengen'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst werkt met Feyenoord toe naar de Johan Cruijf Schaal op 5 augustus tegen Vitesse. Dat doet de regerend landskampioen in Oostenrijk, met veel nieuwelingen in de groep. "Je merkt dat de nieuwe jongens een ander soort van energie brengen," zegt de trainer van de Rotterdammers. "Ze stoppen veel energie in de trainingen, je ziet dat ze er trots op zijn om voor Feyenoord te spelen."

Sofyan Amrabat, Kevin Diks, Jean-Paul Boëtius, Ridgeciano Haps en Jeremiah St. Juste zijn de nieuwkomers, maar daar blijft het niet bij. Althans, als het aan Van Bronckhorst ligt. "Het klopt dat wij nog twee aanvallende versterkingen zoeken. Op dit moment zijn dat de enige spelers die wij erbij willen hebben." Feyenoord wacht een loodzwaar seizoen, als kampioen van de eredivisie. Nationaal, maar ook internationaal op het allerhoogste podium, de Champions League. "Het schakelen tussen de twee competities zal net als vorig jaar zwaar zijn. Maar dat hebben wij vorig jaar in de Europa League goed gedaan, ook tegen zware tegenstanders. Dat moeten wij dit seizoen ook doen." De titel was prachtig, de eerste in 18 jaar, maar Van Bronckhorst kijkt vooral weer vooruit. "Het gevaar is dat wij te lang aan vorig seizoen denken. Dat is klaar nu. Dat heb ik vanaf dag één gezegd. We beginnen weer vanaf nul. De jongens beseffen dat vorig seizoen niet meer telt." Karim El Ahmadi is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte Van Bronckhorst vrijdag bekend aan de groep. "Hij is de aangewezen persoon om captain te zijn. De groep applaudisseerde toen ik het bekend maakte."