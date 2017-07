Kos: 'We zagen twee mensen onder het puin, die hebben het niet gehaald'

Ondanks de aardbeving op Kos blijft Maynard Kramer voorlopig vakantie vieren op het Griekse eiland. Van de reisorganisatie mag hij naar huis als hij wil. "Maar ja, je hebt ervoor betaald, je hebt ernaar uitgekeken...".

Toch hebben de 20-jarige Oud-Beijerlander en zijn vrienden schokkende dingen gezien na de aardbeving van vrijdagnacht. Twee van de drie doden hebben ze onder het puin zien liggen. En de enorme paniek hebben ze helemaal meegemaakt.

"We zaten met z'n zessen wat te drinken in een barretje toen we het gegrom en gerommel hoorden. Eerst dachten we nog dat het erbij hoorde, dat het iets leuks was. En ineens was het toen allemaal chaos, echt bizar."

'Tsunami, tsunami!'

Samen met meer vakantiegangers liepen ze naar de haven. "Dat was veiliger, dachten we, meer open ruimte. Maar even later riepen ze 'tsunami, tsunami!' en zijn we daar ook weer weggevlucht.

Terug in 'Bar Street' zagen Maynard en zijn vrienden de verwoesting die in korte tijd was aangericht. "Gebouwen in puin, heel veel paniek. Mensen die gilden, huilden... Eén van de vrienden in ons groepje waren we kwijtgeraakt bij de haven. Gelukkig konden we die al vrij snel bellen, en hoorden we dat hij zich bij een ander gezelschap had aangesloten."

Kussens naar buiten

Tot vier uur in de nacht hebben de Nederlanders rondgelopen. "Toen zijn we naar ons appartement gegaan, dat stond er nog redelijk bij. Daar hebben we de kussens naar buiten gehaald en op de bedden bij het zwembad gelegd. Maar die nacht heeft er niemand geslapen."

Ze blijven dus op Kos, Maynard en zijn vrienden. Ook al beseffen ze dat het niet de vakantie zal zijn die ze zich hadden voorgesteld. "We maken er maar het beste van, een beetje bij het zwembad liggen. Het is hier in elk geval mooi weer."