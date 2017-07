Burgemeester Dordrecht: aanvullend onderzoek naar giftige stoffen nodig

Burgemeester Van der Velden van Dordrecht wil aanvullend onderzoek naar aanleiding van het nieuws dat de omgeving van de Dordrechtse fabriek Chemours sterk vervuild is. Dat zegt hij in een reactie op het onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Toxicologen van de Vrije Universiteit in Amsterdam zeggen dat er hoge concentraties van het giftige GenX en PFOA zijn gevonden op bladeren en planten in een straal van een meer dan een kilometer van de fabriek.

De burgemeester kan zich voorstellen dat veel burgers ongerust zijn. Toch houdt hij op dit moment nog vast aan de resulaten van een eerder onderzoek van het RIVM. Die concludeert dat de volksgezondheid niet in gevaar is.

Chemours laat in een reactie aan RTV Rijnmond weten op de hoogte te zijn van de studie van de VU naar PFOA en GenX. Het chemiebedrijf is niet uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek en kan daarom niets zeggen over de resultaten.

'Geen PFOA sinds 2012'

Wel zegt Chemours dat de stof PFOA al sinds 2012 niet meer wordt gebruikt in de fabriek in Dordrecht. Toxicoloog De Boer zet daar vraagtekens bij, omdat de stof nog in de recente monsters werd gemeten.

Ook benadrukt het bedrijf dat het onderzoek van de VU aangeeft dat "verdere berekeningen nodig zijn om de hypothese te bevestigen dat PFOA van de grond en het grondwater naar het gras en bladeren van bomen heeft kunnen komen".

"Ook is door het RIVM geconcludeerd dat er geen gezondheidsrisico wordt verwacht bij mensen in de omgeving van de fabriek", aldus Chemours.

Volkstuinders

Bij volkstuinvereniging Het Vlijpark zijn ze geschrokken. De tuinen liggen hemelsbreed zo'n twee kilometer bij Chemours vandaan. De vereniging wil het liefst per direct een onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke concentraties GenX en PFOA op hun grond, groenten, kruiden en fruit.

“Wij verlangen dat chemiefabriek Chemours en de Gemeente Dordrecht hun zorgplicht serieus nemen en de volkstuinders met de resultaten van een onafhankelijk onderzoek duidelijkheid verschaffen over de mate van verontreiniging”, aldus de volkstuinders.