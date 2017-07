Boëtius: 'Het is alsof ik nooit ben weggeweest'

Het trainingskamp dat Feyenoord in Oostenrijk afwerkt, staat deels in het teken van kennis maken met de nieuwelingen. Maar niet elke nieuwe speler die Feyenoord tot nu toe aantrok is een nieuweling. Jean-Paul Boëtius keerde deze zomer na twee seizoenen terug bij 'zijn' Feyenoord. ''Het voelt alsof ik nooit ben weggeweest.''

Boëtius miste door zijn vertrek het grootste succes in jaren. Feyenoord veroverde de landstitel. Maar dat hij dat moment heeft moeten missen, doet de aanvaller geen pijn. ''Ik ben ook gewoon een supporter'', vertelt Boëtius. ''Op dat moment was ik gewoon super blij dat het na zoveel jaar eindelijk zo ver is gekomen.''

De 23-jarige Boëtius kijkt sowieso zonder spijt terug op de afgelopen twee jaar. ''Het is sportief niet geworden wat ik wilde, maar k kijk er heel positief op terug. Ik heb er heel veel van opgestoken.''

Voor de Rotterdammer is het alsof hij niet is weggeweest bij de club waarvoor hij debuteerde in het betaald voetbal. ''Ik kom dezelfde gezichten tegen. Mensen uit het bestuur, de technische staf. Ik kom niet in een hele onbekende wereld. Maar de club staat er wel anders voor dan twee jaar geleden.''