Rijnmond Staat Stil met Ivey Passion

"The Girl Next Door, dat is mijn handelsmerk"

Van rauwe sm-scenes tot hand- en spandiensten aan een terminale zestiger die niet als maagd het graf in wil. De Schiedamse Ivey Passion (29) wisselt een carrière als porno-actrice af met gehandicapten en ouderen bezoeken die anders verstoken blijven van erotiek.

De vraag naar ´sekszorg´ is zo groot dat ze dringend versterking zoekt. ´Het is toch verschrikkelijk als je jeuk hebt en niemand wil krabben?´

Zelf wist ze al jong dat ze ´iets´ in de seksbranche zocht. Misschien kwam het door het vriendje dat ze als 16-jarige had. Die woonde tegenover een bordeel. "Ik zag de klanten en de meiden naar binnen gaan en dacht: ik wil ook wel weten hoe dat werkt."

Ze besloot toch eerst braaf voor een diploma te gaan: sociaal-pedagogisch medewerker. Maar dat papiertje verzilverde ze nooit. De honger naar de wereld van de betaalde seks hield aan. En toen pornoster Kim Holland op zoek bleek naar jonge collega´s, vulde ze op de computer enthousiast een sollicitatieformulier in. Ze durfde alleen niet op ´Enter´ te drukken. Want: ´Zou ik wel goed genoeg zijn?´

Een week later werd ze aangesproken op straat. Toeval of niet; het was een scout van Kim Holland. "Hij zei: je bent een leuke en mooie meid. Zou je niet eens een shooting willen doen? Ik vertelde hem dat ik twijfelde. Nou, toen hebben we samen op ´Enter´ gedrukt. Een week later maakte ik mijn eerste film."

Gangbang

Schaamte heeft ze nooit gekend, zegt ze. Ook niet tijdens haar debuut, toen ze noodgedwongen met de cameraman in de weer moest omdat het libido van haar vriend meedogenloos ten prooi viel aan de zenuwen.

"Het was wel gek om naar mijn partner te kijken, terwijl ik seks had met een ander. Daar moest ik me wel even overheen zetten. Maar het is een hartstikke leuke film geworden."

Inmiddels heeft ze zeker 250 porno-producties op haar naam staan. Van een wip in het reuzenrad van Walibi tot een gangbang met zestien fans. Over dat laatste: "Voor zoiets geven veel mannen zich op en de ervaring leert dat er uiteindelijk maar een paar komen opdagen. Ik had op vier, vijf personen gerekend. Stonden er die dag toch echt zéstien! Stuur er maar een paar weg, zei de producent. Maar dat kon ik niet. Sommige mannen hadden honderden kilometers voor me gereden. Ik vond het zielig om ze onverrichter zake weer naar huis te sturen. Dus ja…."

Misselijk

Er staat zoveel gratis porno op internet dat je met iets bijzonders moet komen om nog iets te verkopen, zegt ze. Zelf is ze door de jaren heen in de bsdm-hoek beland. Die van het sadomasochisme dus. "Ik ben begonnen met mannen mishandelen. Maar dat begon me te vervelen. Dus toen ben ik aan de andere kant gaan staan. En daar verdien ik nu mijn centen mee."

Ze klapt haar laptop open en laat een film zien: de Spider Gag Blow Job. "Ik heb hier een ring in mijn mond, zodat ik die niet meer kan dicht doen." De camera toont – van bovenaf - een reusachtige penis. Ivey staart het gevaarte met angstige ogen aan.

"En dan word ik dus bruut in mijn mond genomen, tot ik bijna stik. Ik hou echt van pijpen, dat is mijn specialiteit. Maar de spider gag, daar heb ik een hekel aan. Ik heb het nu twee keer gedaan en de derde keer probeer ik echt te vermijden."

Billenkoek

Er volgen meer films en foto´s. Ivey die billenkoek krijgt tot haar billen een landschap vol bloeduitstortingen zijn, Ivey die elektrische schokjes ontvangt, Ivey met dikke naalden in haar rug. "Hou maar op", zegt de verslaggeefster. "Ik word hier een beetje misselijk van." Ivey lacht en blijft erbij: pijn is fijn.

Of er een relatie is tussen haar jeugd en de scene waarin ze zich begeeft? "Ik heb wel dingen meegemaakt", zegt ze cryptisch. "Maar ik zie mezelf niet als een verknipt iemand, die daarom in dit werk terechtgekomen is."

Verdere vragen wimpelt ze af. Van Ivey Passion als entertainer mag iedereen alles weten. "Maar ik heb nog een andere laag. Die hou ik privé."

Kaarsje

Liever praat ze verder over een ander aspect van haar werk: sekszorg. "Ik heb namelijk ook een heel empathische, verzorgende kant."

Ze rolde richting de speciale dienstverlening toen ze werkte in een club. Bij de deur meldde zich een man in een rolstoel. "Hij had een dwarslaesie en wilde ook met een van de meiden naar boven. Maar iedereen liep van hem weg. Dat vond ik zo verschrikkelijk. Ik ben wel gegaan. En het was echt een topman, met een geweldig karakter. Tot de echte daad is het niet eens gekomen. Maar hij ging wel helemaal blij de deur uit."

Ze stond ook op de bucketlist van een terminale 60-jarige. "Deze man had nog nooit van zijn leven seks gehad. Vier dagen voordat er euthanasie gepleegd werd ben ik bij hem langsgegaan." Emotioneel? Ze knikt. "In de auto, op weg naar huis, heb ik wel een traantje weggepinkt. En op zijn sterfdag heb ik thuis een kaarsje gebrand."

Het is een schande, vindt ze, dat zieken en gehandicapten een erotisch hulpverlener niet langer kunnen inhuren met hun persoonsgebonden budget (PGB). De nood is hoog, zegt ze. En veel behoeftigen kunnen een sekszorger uit eigen portemonnee niet betalen. Familieleden gaan soms zelfs met de pet rond om een uurtje speciale zorg te kunnen bekostigen.

Ze weet uit ervaring hoe de doelgroep opknapt van een bezoekje. "Mensen met spasmen hebben daar maandenlang minder last van, er is minder medicatie nodig, personeel wordt niet meer zo vaak lastiggevallen. Het levert de overheid dus ook geld op."

Een paar interviews over het herstellen van het PGB voor sekszorg deden haar mailbox bijna ontploffen: 250 mailtjes in vier dagen tijd. ´Die kan ik dus nooit allemaal in mijn eentje helpen. Het groeit me boven het hoofd.´

Suzuki Alto

Ze wil daarom een online platform oprichten waar sekszorgers en mensen met een beperking elkaar kunnen treffen. En roept mensen die hetzelfde werk als zij willen doen op zich te melden. Daarna zal ze uiteraard het kaf van het koren scheiden, want ouderen en invaliden zijn een kwetsbare doelgroep. "Het is niet de bedoeling dat ze na een bezoek van een sekszorger met een trauma achterblijven."

Als ze moet kiezen tussen haar werk als onderdanige pornoster en het bedienen van een speciale doelgroep, dan weet ze het wel. "Sekszorg geeft me veel meer bevrediging. Maar ja, met het andere werk verdien ik meer geld."

Een glamourous life? Dat heeft ze sowieso niet. "Ik woon met mijn vriend en twee katten op een bovenhuis in Schiedam en rij rond in een Suzuki Alto. Ik heb ook niet zo´n behoefte aan glamour."

Pas ging ze voor het eerst sinds zeventien jaar op vakantie. Een tropisch oord met witte stranden en woeste feesten? Nee. Het werd een bungalowpark. In Groningen. Met haar peetkindjes.