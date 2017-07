Flatbewoners in Ommoord hebben weer een lift

Het flatgebouw aan de Arrheniusweg

Alle bewoners van het flatgebouw aan de Arrheniusweg in Rotterdam-Ommoord kunnen weer met de lift. Vrijdagavond is de noodlift in werking gesteld.

Het twintig verdiepingen tellende gebouw heeft aparte liften voor de even en oneven etages. De oneven lift is al weken buiten dienst wegens een technisch probleem. Dat betekende dat veel bewoners een trap op of neer moesten nemen om bij de wel werkende lift te komen. Voor mensen die zijn aangewezen op een rolstoel of een scootmobiel, is dat een groot probleem. Noodlift

De eigenaar van het flatgebouw, Havensteder, had al eerder een noodlift geïnstalleerd. Die mocht echter niet worden gebruikt zolang er nog geen vergunning voor was. Vrijdag zijn mensen van Havensteder, de gemeente Rotterdam en technische bedrijven de hele dag bezig geweest om die vergunning alsnog te krijgen. Dat lukte even na zeven uur.