Beloning voor onschuld-tip Mark de J.

20170721202328-0-Huis-van-Koen-Everink-waar-hij-dood-werd-gevonden

De familie van tenniscoach Mark de J. looft een beloning uit voor de gouden tip die aantoont dat hij onschuldig is. Het gaat om 40.000 euro. Dat is bekendgemaakt in het televisieprogramma RTL Boulevard.

De Rotterdammer wordt verdacht van de moord op de zakenman Koen Everink, in maart 2016. Zijn advocaat hoopt dat het tipgeld zorgt voor een doorbraak in de zaak. Everink werd vorig jaar maart in zijn villa in Bilthoven door messteken om het leven gebracht. Mark de J. werd al snel als verdachte aangemerkt, maar heeft altijd ontkend.