De zware, geelgrijze, fantastische fiets

De O-Bike waar het eigemlijk niet mag: bij het Centraal Station

Fantastisch. Maar hij trapt wel zwaar. Dat zijn de meest gehoorde plus- en minpunten van de O-Bike, de geelgrijze openbare fiets die sinds een maand in groten getale in Rotterdam rondrijdt. Rond de duizend ritjes per dag klokt het bedrijf dat ze exploiteert.

Verslaggever Erik Lemmers ging op deze mooie zomerse vrijdag met de O-Bike op pad om die plussen en minnen zelf te ervaren. En ze bleken te kloppen. O-Bikes zijn dankzij de bijbehorende app overal makkelijk te vinden. En ze trappen zwaarder dan de - helemaal niet luxueuze - privéfiets van Erik. Dat melden ook diverse andere gebruikers die hij onderweg tegenkomt. Het wordt ook niet ontkend door manager Hugo Knuttel van O-Bike. "Het is een fiets voor de laatste kilometer, waar het openbaar vervoer niet verder gaat. Een alternatief voor lopen." Geen versnellingen

Dus is het niet de bedoeling dat je er moeiteloos mee naar Dordrecht scheurt. Daarom zitten er ook geen versnellingen op. En hebben de O-Bikes dikke, massieve banden. Met als voordeel dat ze niet lek kunnen raken, maar het kost natuurlijk wel wat extra energie om vooruit te komen. Het zware gemoed van de O-Bikes heeft misschien ook te maken met de remmen, zegt Knuttel. "Die staan bij een nieuwe fiets altijd nogal strak afgesteld, zodat ze kunnen inslijten. We zijn nu bezig om die wat losser te zetten, dat zal vast wel schelen." Waat het niet mag

Een ander puntje: wie de openbare fiets heeft gebruikt, kan hem overal achterlaten. Dankzij het elektronische slot weet de app waar hij staat en kan een ander hem pakken. Achterlaten kan ook op plekken waar het niet mag. Op het Stationsplein bijvoorbeeld. De gemeente haalt zulke foute fietsen weg en brengt ze naar het depot aan de Koperstraat in Rotterdam-Alexander. Waar het twintig euro kost om je rechtmatige fiets terug te krijgen. Er staan nu zo'n veertig O-Bikes te wachten op hun eigenaar. Die ook in dit geval gewoon die twintig euro per fiets moet aftikken. Klopt, zegt Hugo Knuttel. "En we zóuden dat kunnen doorberekenen aan de gebruiker, maar dat doen we niet zomaar meteen. Eerst passen we wederhoor toe. En we denken aan een uitbreiding in de app, zodat je een waarschuwing krijgt als je de fiets op een foute plek op slot probeert te zetten." Om te luisteren: vier keer deed Erik Lemmers deze vrijdag op Radio Rijnmond verslag van zijn belevenissen met de O-Bike.