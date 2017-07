Agenten belaagd door feestgangers in Capelle

Foto: Duivestein

Feestgangers hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag de politie belaagd na een luidruchtig feestje in Capelle aan den IJssel. Een van de agenten is door de feestgangers in haar gezicht geslagen. Een andere agente heeft daarna een waarschuwingsschot gelost.

De politie bericht er zaterdag over op cynische toon. "Een feest is voor sommigen pas een feest wanneer je agenten kunt neerslaan." Enorme matpartij De meldkamer van de politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.40 uur meerdere belletjes binnen over een vechtpartij tussen zo'n zestig personen bij een feestje aan het Lylantse Plein in Capelle aan den IJssel. Twee vrouwelijke agenten waren als eerste ter plaatse. Die zagen dat mensen die onder invloed waren elkaar te lijf gingen met alles dat los en vast zat. Er waren ook kinderen op het plein aanwezig. Omdat de groep veel te groot was, besloten de twee agenten af te wachten op versterking. Toch waren de agenten het nieuwe doelwit. Ze kregen eerst een scheldkannonade naar hun hoofd. Daarna werd een agente in haar gezicht geslagen. Haar collega kreeg een bierflesje tegen haar hoofd geslagen. Een waarschuwingsschot was nodig om de groep op afstand te houden. Toen versterking arriveerde trok de groep zich terug in het zaaltje aan de Lylantse Plein. Kleding geruild Eén voor één werden de mensen naar buiten gehaald. Een aantal werd herkend als relschopper. Agenten hadden ondertussen ook gezien, dat veel aanwezigen kleding hadden geruild of uitgetrokken, om niet herkend te worden. De man die de agente met de bierfles sloeg werd ook aangehouden. De agenten hebben aangifte gedaan van poging tot moord/doodslag. Meer aanhoudingen worden zeker verwacht, benadrukt de politie.