Excelsior contracteert Jinty Caenepeel

Excelsior-logo

Excelsior heeft Jinty Caenepeel aangetrokken. De aanvaller komt over van FC Eindhoven en tekent in Rotterdam een contract voor drie seizoenen. De jonge Belg werkte in Eindhoven al een jaar samen met Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag.

De Rotterdamse nummer twaalf van de eredivisie van afgelopen seizoen was al enige tijd gecharmeerd van Caenepeel, maar kwam lang niet tot een akkoord met FC Eindhoven. "Ik ben blij dat het nu eindelijk zo ver is," zegt hij op de website van zijn nieuwe club. "Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en de eredivisie is een mooi podium om mij te ontwikkelen. Ik heb veel zin om bij Excelsior te beginnen. De club heeft een goed jaar achter de rug." Caenepeel meldt zich komende week in Rotterdam. De oud-speler van AA Gent en Cercle Brugge is de zesde aanwinst voor Excelsior deze zomer, na Desevio Payne, Zakaria El Azzouzi, Ali Messaoud, Wout Faes en Lorenzo Burnet. Excelsior speelt zaterdagmiddag een oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, in Terwolde (15.00 uur). De afsluiting van een trainingskamp in Delden.