Vechtpartij Capelle was 'krankzinnig'

De uitbater van het zalencomplex aan het Lylantse Plein in Capelle aan den IJssel waar in de nacht van vrijdag op zaterdag een feestje uit de hand liep, noemt de gebeurtenissen 'krankzinnig'. Bij de vechtpartij raakten twee vrouwelijke agenten gewond. Zij doen aangifte van poging tot doodslag.

Volgens de politie gingen ongeveer zestig mensen met elkaar op de vuist. Ze hadden daarvoor een feestje gevierd in een van de zalen van FlexLounge van een medewerker van het bedrijf. Ze vierde haar achttiende verjaardag.



"Normaal worden dit soort feestjes hier niet gevierd", zegt de uitbater tegen RTV Rijnmond. "Maar omdat het om een medewerker van ons bedrijf ging en het de vorige keer goed ging, hebben we het toegestaan."

Wat de aanleiding is voor de ruzie is niet duidelijk. De politie trof mensen aan die elkaar met stoelen en stokken te lijf gingen.

"Binnen is er eigenlijk geen schade", zegt de uitbater verder. "Alleen de vloer is een beetje vies. Er zijn zelfs helemaal geen stoelen weg."

Over de toekomst van het 18-jarige meisje bij het bedrijf was de uitbater duidelijk. "Zij is haar baan kwijt."