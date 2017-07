Liveblog: volg de oefenwedstrijden van Feyenoord, Excelsior en FC Dordrecht

Feyenoord, Excelsior en FC Dordrecht spelen vandaag een oefenwedstrijd en deze drie duels live te volgen in een extra uitzending van Radio Rijnmond sport. Deze duurt van 16.00 tot 19.00 uur.

Landskampioen Feyenoord neemt het in Oostenrijk op tegen SC Freiburg, dat het afgelopen seizoen zevende werd in de Bundesliga. De wedstrijd begint om 17.00 en het verslag komt van Dennis van Eersel.

Excelsior treedt in Terwolde aan tegen Go Ahead Eagles. Deze wedstrijd start om 15.00 en wordt gevolgd door Cris Rolandus. FC Dodrecht speelt om 16.00 uur in Zaltbommel tegen FC Oss waar het verslag komt van Teun de Jong.

Alle wedstrijden zijn ook te volgen op het twitteraccount @Rijnmondsport

Tussenstanden:

Go Ahead - Excelsior 0-1'47 0-1 Schenk (eigen doelpunt)'76 0-2 Messaoud

FC Oss - FC Dordrecht 1-0

'16 1-0 Kamaci

'35 2-0 Thomas