Jaap Koot vroeg via Facebook:

Je hoort geregeld bij die politieberichten: de gouden tip voor deze (moord-)zaak levert 10 of 15 duizend euro beloning op'. Maar hoe vaak en hoeveel wordt er in totaal uitgekeerd per jaar?

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.