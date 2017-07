Peter R. de Vries over tipgeld in zaak Everink: "Het is het recht van de familie"

Is het vreemd dat de familie van een verdachte een beloning uitlooft voor de tip die leidt tot een vrijspraak? Op zich niet, zegt misdaadverslaggever Peter R. de Vries, over de zaak Mark de J., de verdachte van de moord op zakenman Koen Everink. "Het is een actie van een familie die er alles aan gedaan wil hebben."

Peter R. de Vries werd benaderd door de familie voor advies over hun zaak. Volgens justitie heeft De J. de zakenman vermoord, maar hij zelf ontkent. Hij zou zijn ontvoerd en de ontvoerders hebben Everink om het leven gebracht. De gouden tip die dit verhaal bewijst, en dus Mark de J. vrijpleit, kan rekenen op een beloning van 40.000 euro.

Peter R. de Vries is al jaren de bekendste misdaadverslaggever van Nederland.

Is dit een wanhoopspoging van de familie?

Peter R. de Vries: "Je zou kunnen zeggen dat het een laatste strohalm is, een laatste redding. De rechtszaak tegen Mark de J. loopt al en het ziet er eerlijk gezegd niet heel erg goed voor hem uit. Ik denk persoonlijk dat als er niets verandert het op een veroordeling uitloopt. De familie ziet dit met lede ogen aan. Ze zijn er echt van overtuigd dat hij onschuldig is. Ze willen er alles aan doen om een veroordeling te voorkomen. Ze willen alles uit de kast halen om achteraf geen verwijt te hoeven maken van 'waarom hebben we niet meer gedaan'. "

Denkt u dat hij onschuldig is?

PRdV: "Ik er niet vanuit dat hij onschuldig is. Maar ik moet daarbij aantekenen dat ik niet het gehele dossier heb gelezen. Ik baseer me op wat ik hoor en lees en dan zeg ik dat het er niet goed uitziet. Er is veel bewijs tegen de man. Maar ik vind dat de familie het volste recht heeft om alles te proberen, zeker als er een controverse is met de rechtbank over aanvullend onderzoek dat met graag wil hebben, maar waar de rechtbank niet veel in ziet. Dat je dan andere wegen kiest, zoals de familie, dat vind ik goed te billijken."

Mag dit eigenlijk wel?

PRdV: "Ja hoor. De beloning gaat niet tegen de wet in. Er is geen regel die dat verbiedt. De politie en justitie doen het regelmatig. En dat vinden we dan ook niet gek, als zij een beloning uitloven in ruil voor informatie."

Maar is het uniek?

PRdV: "Nee, het gebeurt wel vaker, maar het is zeker niet alledaags. We moeten overigens wel afwachten wat het oplevert. Als er nauwelijks tips binnenkomen, is dat een bevestiging voor justitie. Zij zeggen dan 'zie je nou wel, zelfs met een door de familie uitgeloofde beloning is er geen ander scenario op tafel gekomen'. "

Er zijn inmiddels al 30 tips binnengekomen bij de familie van Mark de J.