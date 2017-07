Excelsior wint van Go Ahead in oefenwedstrijd

Excelsior verslaat Go Ahead in oefenwedstrijd

Excelsior heeft in een oefenwedstrijd in Terwolde Go Ahead Eagles met 2-0 verslagen. De ploeg van Mitchell van der Gaag maakte het verschil in de tweede helft door goals van Xandro Schenk (eigen doelount) en Ali Messaoud.

De Kralingers, die door blessures en redelijk krappe selectie hadden voor deze wedstrijd, startten onder meer met nieuwkomers Zakaria El Azzouzi en Lorenzo Burnet in de basis. In de eerste helft had Excelsior een licht overwicht en kreeg het kansen via Stanley Elbers, Dogucan Haspolat en Kevin Vermeulen. Na de thee was het snel raak voor Excelsior. Schenk werkte de bal ongelukkig in het eigen doel. En kwartier voor tijd werd het duel op slot gegooid toen Messaoud vrij opdook voor de keeper en rustig afrondde. Maandag is er in Sportclub Rijnmond op TV Rijnmond een samenvatting te zien van deze wedstrijd.