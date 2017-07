Drie arrestaties na val uit flat in Dordrecht

De politie heeft in de Dordtse wijk Wielwijk drie mannen aangehouden na de val van een man uit een flat. Hij viel van de vierde verdieping naar beneden aan de Admiraal de Ruyterweg. Hij overleefde de val en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie zegt dat er mogelijk sprake is van een ongeluk, maar ook zelfdoding of een misdrijf worden nog niet uitgesloten.

De drie mannen die zijn opgepakt, waren in de flat aanwezig, toen de man naar beneden viel.