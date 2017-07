Van der Gaag 'positief verrast' door optreden Excelsior

Van der Gaag 'positief verrast' door optreden Excelsior

''Het was even passen en meten'', zegt Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag na afloop van het met 2-0 gewonnen oefenduel met Go Ahead Eagles. De Kralingers kampen met een blessuregolf waardoor de selectie krap is. Mede daardoor was de oefenmeester verrast met het vertoonde 'frisse' spel.

''Je zag vandaag echt de dingen waar we heel de week aan gewerkt hebben terugkomen in het spel'', vervolgt Van der Gaag. Excelsior sloot met de oefenwedstrijd tegen Go Ahead het trainingskamp in Delden af. Naast de analyse over de wedstrijd, sprak de trainer ook over de situatie van de geblesseerde Mike van Duinen en aanwinst Jinty Caenepeel.