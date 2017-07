Van Bronckhorst: 'voor de supercup een eerste keeper kiezen'

Van Bronckhorst: 'voor de supercup een eerste keeper kiezen'

''Het is geen makkelijke keuze, maar er moet er één gemaakt worden'', zegt Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst over de keuze tussen Kenneth Vermeer en Brad Jones als eerste keeper van zijn elftal. De oefenmeester wil voor de supercup van over twee weken tegen Vitesse een keuze maken.

Dit zei Van Bronckhorst na afloop van de verloren oefenwedstrijd van zaterdagmiddag tegen SC Freiburg. Feyenoord verloor die wedstrijden in Oostenrijk met 1-0 van de Duitsers. De trainer wijt de nederlaag vooral aan het verschil in fitheid. ''Zij hebben al zeven wedstrijden gespeeld en wij hebben internationals die er pas twee weken bij zitten. Dat verschil was groot vandaag.'' Maandagavond is er Sportclub Rijnmond op TV Rijnmond een reportage te zien over het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk. Verslaggever Dennis van Eersel volgde de kampioen de hele week.