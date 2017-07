Groothusen tekent voor twee jaar bij FC Dordrecht

Terence Groothusen gaat een contract voor twee seizoenen tekenen bij FC Dordrecht. De spits en de club hebben een prinicipe-akkoord bereikt. Dit enkele uren voordat de 20-jarige aanvaller met twee goals belangrijk was in een oefenzege van Dordrecht tegen Oss.

Afgelopen zomer kwam de 20-jarige aanvaller over van de Haarlemse amateurclub EDO dat in de eerste klasse speelt. De bedoeling is dat Terence Groothusen de tweede spits achter Jafar Arias wordt.