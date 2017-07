Rotterdammer vast voor neersteken Duitse toerist

Metrostation Eendrachtsplein. Foto: archief

Een 35-jarige Rotterdammer wordt verdacht van de steekpartij waarbij een Duitse toerist zwaargewond raakte. Hij werd opgepakt in de Galjootstraat in Oud-Mathenesse in Rotterdam. De Duitser werd afgelopen dinsdag neergestoken bij metrostation Eendrachtsplein toen hij een man aansprak die hem lastigviel. De man liep eerst door, maar kwam even later terug.

Hij sloeg het slachtoffer met een steen in zijn gezicht en stak hem met een mes in zijn zij.

De toerist werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en ligt daar nog steeds. Vrijdag bracht de politie nog beelden naar buiten van een mogelijke verdachte van de steekpartij. Het onderzoek leidde zaterdag naar de Galjootstraat. De Rotterdammer verzette zich hevig tegen zijn aanhouding en werd daarom onder schot gehouden. Hij zit nog vast.