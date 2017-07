Rotterdammer gewond bij steekpartij in Krimpen

Foto: archief

Een 20-jarige Rotterdammer is in de nacht van zaterdag op zondag in de zij gestoken op de burgemeester Aalberslaan in Krimpen aan den IJssel.

De man reisde daarna naar een vriendin aan de Mathenesserdijk in Rotterdam. Zij belde de politie. Die meldde aanvankelijk dat er op het adres een vrouw gewond was geraakt. Maar dat bleek dus niet het geval.