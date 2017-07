Rotterdamse komt thuis met steekwond

Foto: archief

Een traumahelikopter is zondagochtend vroeg in Rotterdam in actie gekomen om hulp te verlenen aan een vrouw die was neergestoken. Het is niet bekend hoe ze er aan toe is.

Rond 7.00 uur kregen hulpdiensten een melding van de steekpartij vanaf de Mathenesserdijk in Rotterdam-Spangen. Bij aankomst bleek de vrouw thuis te zijn en een steekwond te hebben. Hoe ze gewond is geraakt, is nog onduidelijk, meldt een woordvoerder van de politie. Het is ook nog niet bekend waarom en door wie de vrouw is neergestoken.