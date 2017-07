Man aangehouden met vuurwapen na belagen ex

Foto: archief

Een 25-jarige Rotterdammer is zaterdag in Gorinchem opgepakt nadat hij z'n ex-vriendin had lastig gevallen. Bij de man werd een doorgeladen vuurwapen gevonden.

De man belaagde zijn ex iets na 20.00 uur op de Busschieterstraat. Hij nam onder meer haar portemonnee en telefoon mee. Omdat de Rotterdammer mogelijk een wapen bij zich had, ging de politie met meerdere eenheden naar hem op zoek. Op de Dokter van Stratenweg kon hij worden aangehouden. De man blijft voorlopig vastzitten. Hij wordt verdacht van bedreiging.